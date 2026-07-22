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miércoles, julio 22, 2026
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Bimbo invertirá más de mil 760 mdp en Puebla capital

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Foto: Gobierno de la Ciudad.

El presidente municipal, Pepe Chedraui, recibió a directivos de Grupo Bimbo, empresa con 80 años de historia y referente de la industria alimentaria en México, en un encuentro para fortalecer la colaboración entre el Gobierno de la Ciudad y el sector empresarial en favor del crecimiento económico de Puebla Capital.

Durante la reunión se compartió el proyecto de inversión de más de mil 760 millones de pesos para la construcción de una nueva planta en la capital poblana, iniciativa que contribuirá a la generación de empleos, impulsará el desarrollo económico y reafirma la confianza de las empresas para invertir en Puebla.

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