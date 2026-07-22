Armenta descarta desaparecer la Policía Municipal de Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno garantiza mejores resultados en materia de Seguridad Pública, rechazando que lo adecuado sea la desaparición de corporaciones municipales.

Lo anterior, luego de que su homólogo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, planteó desaparecer la Policía Municipal y solicitar que elementos de la Guardia Nacional asuman las funciones de seguridad pública en municipios.

Al respecto, el mandatario poblano dijo que no entrará en polémica con el gobernador michoacano, pero resaltó que la Constitución define con claridad las facultades y responsabilidades de los gobiernos federal, estatal y municipal.

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“Yo no quiero entrar en polémica con ningún compañero gobernador. Lo que puedo decirles es que la coordinación interinstitucional nos genera éxito y que los tres órdenes de gobierno tenemos funciones y facultades constitucionales”, expresó.

Alejandro Armenta afirmó que cuando existe coordinación entre los poderes públicos y los distintos niveles de gobierno, las estrategias son exitosas no solo en seguridad, sino también en desarrollo humano, combate a la pobreza y generación de empleo.

Por ello, resaltó que en Puebla su administración mantiene ese esquema de trabajo conjunto con los municipios y fuerzas federales.

Editor: César A. García

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