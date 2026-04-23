Pepe Chedraui entrega cheques a beneficiarios de “Tu Crédito Imparable”

Para impulsar el desarrollo, crecimiento y consolidación de emprendedores de la capital, el presidente municipal, Pepe Chedraui, realizó la entrega de cheques a beneficiarias y beneficiarios de las convocatorias 2026 del programa “Tu Crédito Imparable” para los esquemas de financiamiento “Tu Negocio Sí Plus”, “Tu Crédito Individual” y “Tu Crédito Mujer”, dirigido a micro y pequeñas empresas del municipio de Puebla.

A través de la Secretaría de Economía y Turismo, esta estrategia se realiza mediante el otorgamiento de esquemas de financiamiento accesibles como créditos y microcréditos con tasas de interés preferenciales que faciliten el acceso a capital y fortalezcan la formalización de los negocios en beneficio de la economía local.

En su mensaje, el alcalde Pepe Chedraui resaltó el impacto de las MIPYMES como grandes generadoras de empleo a nivel nacional; por ello, destacó que desde el Gobierno de la Ciudad se apoya a las y los poblanos para impulsar sus negocios y generar una gran derrama económica en la capital.

“Vamos a trabajar con ustedes para que no sea una carga financiera, y que todo el dinero lo ocupen en su negocio para echar a andar la economía, generar empleo y lograr que esa derrama económica llegue a toda la capital poblana. Sin duda, cuenten con el municipio para ser parte importante en sus negocios”, enfatizó.

El secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, subrayó que para este año 2026, Tu Crédito Imparable cuenta con un presupuesto de 20 millones de pesos, mayor a los 15 millones de pesos del año pasado, pues fue instrucción del alcalde Pepe Chedraui hacer todo lo posible para ampliar el número de las y los beneficiarios de este programa.

Especialmente porque, subrayó, este esquema de financiamiento es único en su tipo, pues las y los microempresarios o emprendedores obtienen un respaldo económico para su proyecto, sin intereses, algo que no ofrece alguna institución crediticia en México.

Asimismo, Zaira González Gómez, secretaria de las Mujeres, comentó el trabajo conjunto entre dependencias gracias a acciones como la entrega de estos créditos en favor de las mujeres de la capital para su desarrollo económico.

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