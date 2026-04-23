Destacan coordinación federal y estatal en captura de “El Bukanas”

En coordinación con la Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN), en Puebla se le cierra el paso a la impunidad y se garantiza la seguridad, así lo afirmó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al enfatizar que atienden de manera puntual los cuatro ejes de la estrategia nacional, con la finalidad de garantizar entornos seguros, tranquilos y confiables.

Al destacar la detención de “El Bukanas”, presunto implicado en el robo de hidrocarburos, señaló que permaneció más de una década sin ser capturado. Subrayó que, gracias al trabajo de inteligencia del Gobierno Federal y de las Fuerzas Armadas, se logró su aprehensión. Asimismo, precisó que, desde el inicio de la administración, se han implementado mecanismos innovadores para fortalecer la seguridad, como los Centros Estratégicos de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT).

El deporte, la cultura y el arte constituyen políticas de Estado y se convierten en un derecho social, afirmó el mandatario Armenta Mier. Expresó que en Puebla la seguridad, la justicia y la riqueza comunitaria son ejes de la bioética social, base del humanismo mexicano que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. La atención al rubro de seguridad permite enfrentar las causas de la desintegración social, como la pobreza y la marginación, además de fomentar la generación de riqueza para fortalecer el desarrollo humano.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, reiteró que en Puebla no existe espacio para la impunidad, al resaltar el operativo interinstitucional que derivó en la detención de Roberto N., alias “El Bukanas”, considerado un objetivo prioritario para las autoridades por su relación con delitos de alto impacto.

Expresó que fue un gran logro para el Gobierno del Estado de Puebla, ya que la implementación de la tecnología permite tener superioridad sobre los grupos delincuenciales; además, resaltó el acompañamiento de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) durante la captura de Roberto N.

Finalmente, detalló que, para concretar esta intervención, se realizaron previamente diagnósticos, análisis de información, seguimiento técnico y el fortalecimiento del área de Investigación e Inteligencia. Asimismo, señaló que durante el operativo de captura se desplegaron 18 elementos policiales, vehículos mimetizados y se establecieron círculos de seguridad.

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