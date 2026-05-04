Guadalupe Vargas encabeza asambleas de obras en Xicotepec

La diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas encabezó diversas asambleas del programa de Obra Comunitaria en el municipio de Xicotepec, donde constató que la participación ciudadana da resultados para atender de forma directa y prioritaria las necesidades de la población.

Guadalupe Vargas destacó que, cuando el pueblo participa y se organiza, las comunidades avanzan con obras que verdaderamente responden a sus necesidades y mejoran su calidad de vida.

Como resultado de las asambleas comunitarias, en Santa Cruz Chica se priorizó el drenaje; en El Tabacal y Duraznotla, la rehabilitación de canchas deportivas; en Vista Hermosa, la colocación de malla en el Parque Recreativo El Apatlaco; en Los Tezontles, la rehabilitación del Parque Recreativo Los Lavaderos; en FOVISSSTE, el mejoramiento de la iluminación y mantenimiento de la cancha central; además de la rehabilitación de la Casa de Cultura Xikotepekali, para fortalecer un espacio dedicado al arte, la cultura y la convivencia familiar.

La legisladora reconoció el trabajo coordinado con Gema Mejía, delegada de Bienestar; Josué Paredes, delegado de Juventud y Deporte; y Sergio Muñoz, delegado de CORDE, quienes han acompañado estos ejercicios de participación ciudadana en beneficio de las familias.

Guadalupe Vargas reafirmó que desde el Congreso del Estado continuará respaldando el trabajo y la visión del titular del Ejecutivo para llevar bienestar, desarrollo y transformación a las comunidades de la Sierra Norte de Puebla.

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