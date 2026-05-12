Accidente en Periférico Ecológico deja un muerto y seis heridos

Una persona sin vida y seis más lesionadas fue el saldo de un aparatoso accidente registrado sobre el Periférico Ecológico, a la altura de la colonia Santa Mago.

El percance ocurrió alrededor de las 15:30 horas, a unos metros de la autopista México-Puebla, presuntamente debido al exceso de velocidad y al pavimento mojado por la lluvia que se registraba en la zona.

En el accidente estuvieron involucrados una camioneta, dos automóviles y una motocicleta, esta última proyectada aproximadamente 200 metros tras el impacto.

Asimismo, una camioneta color negro salió de la carpeta asfáltica, dio varias volteretas y terminó impactándose contra una barda.

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Tras el choque, elementos de Rescate Urbano de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para liberar al conductor de una de las unidades, quien quedó prensado.

También se sumaron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja y del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quienes brindaron atención prehospitalaria y realizaron el traslado de los lesionados a distintos hospitales.

Aunque hasta el momento se desconoce la mecánica exacta del accidente, autoridades señalaron que la lluvia habría sido uno de los factores que provocaron que los conductores perdieran el control de sus unidades.

🚨 En atención a un choque múltiple registrado sobre el Periférico con sentido a Valsequillo, a la altura de Santa Mago, en el municipio de Puebla, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, brinda atención prehospitalaria y acciones de mitigación de riesgos en coordinación… pic.twitter.com/QGdBh0mman — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) May 11, 2026

Editor: César A. García

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