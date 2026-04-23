Vocero del experimento ALICE del CERN visita la BUAP

El doctor Kai Schweda, vocero del experimento ALICE del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), visitó la BUAP, donde sostuvo un encuentro con la rectora Lilia Cedillo Ramírez e investigadores de esta colaboración científica.

Durante su visita, el especialista reconoció la posición y liderazgo científico de la universidad, además de agradecer el respaldo institucional que ha permitido consolidar al grupo de Puebla como uno de los más sólidos dentro del proyecto internacional.

Schweda encabezó una reunión de trabajo con integrantes del grupo ALICE-BUAP, en la que se presentaron avances en áreas como el desarrollo de detectores de partículas, estudios de rayos cósmicos de alta energía y producción de partículas.

Asimismo, se abordaron investigaciones sobre efectos de colectividad en colisiones foto-nucleares, temas clave dentro de la física de altas energías.

En el marco de esta visita, estudiantes de doctorado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas expusieron sus aportaciones en desarrollos tecnológicos de electrónica de alta frecuencia.

Como parte de sus actividades, el vocero del experimento ALICE impartió un seminario dirigido a integrantes del cuerpo académico de Partículas Elementales.

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