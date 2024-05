Académicos e investigadores analizan tercer debate presidencial en la UDLAP

A pocas semanas de realizarse las elecciones de México, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) llevó a cabo una mesa de discusión en la cual destacados académicos e investigadores, hicieron un análisis del tercer debate presidencial, así como de la situación general de las campañas en México.

La bienvenida al evento estuvo a cargo de la Dra. Tania Gómez Zapata, directora académica del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, quien destacó que este evento se hizo como parte de la serie Elecciones en México y el mundo 2024: La democracia a prueba, “de la cual puedo destacar que en sus más de 20 eventos realizados en esta su primera fase, reunió a estudiantes, académicos y especialistas de primer nivel”. Cabe comentar que como moderador del evento estuvo el Dr. Leonardo Valdés Zurita, ex presidente del IFE y actual académico de la UDLAP, quien con preguntas y comentarios dirigió a los invitados en el desarrollo del tema principal de este evento: El tercer debate presidencial.

El primero en tomar la palabra, fue el Dr. Sergio López Ayllón, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien, a manera de reflexión, mencionó que el debate tuvo un formato rígido lo que limitó la posibilidad de tener un intercambio de ideas, además de que destacó que “en cinco minutos es muy difícil exponer y desglosar los muchos temas se esperaba desarrollaran”.

En su turno, la Dra. Jacqueline Peschard, profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dio a conocer que, de acuerdo con una encuesta del Financiero, lo que se sabe hasta este momento es que hay 11% de indecisos y alrededor de un 20% que está dispuesto a modificar su voto en esta última fase; “en ese contexto, una de las cuestiones de este debate es el saber qué tanto va a impactar o ayudar a los candidatos a capitalizar sus metas”. Afirmó que este último debate está catalogado como el más visto en la historia de México, lo que lleva a ver que hay un interés de la ciudadanía por mantenerse informado.

Para el Dr. Víctor Reynoso Angulo, académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, el tercer enfrentamiento entre los candidatos presidenciales fue un “debate de pedacería que no me dejó nada”. Asimismo, destacó que la cuestión principal de esta elección es que hemos tenido partidos de oposición prácticamente ausentes y que quienes han formado oposición pública de manera relevante son los opinadores. “Lo que ellos han puesto con toda claridad y desde diferentes puntos de vista, pero coincide, es que la cuestión principal y lo que está en juego en estas elecciones es continuar con nuestra democracia institucional; continuar con nuestro estado de derecho; o avanzar hacia un proceso de autocracia, un proceso donde el poder se concentra en el ejecutivo”.

Finalmente, los tres ponentes coincidieron al pedir a los jóvenes que para estas próximas elecciones en México voten, se informen y no se decepcionen; que vean todo aquello que está en juego ya que si no votan tiene mayor riesgo de tener una sociedad peor que en la que actualmente vivimos. “Muchas veces la política y la democracia implica votar por alguien que no nos convence del todo, pero que nos convence más que otro. Tampoco se olviden que la democracia implica una exigencia y una participación antes, durante y después del voto, por lo que les pedimos ejerzan su poder y este 2 de junio vayan a votar”, comentó el Dr. Sergio López Ayllón.

Cabe comentar que, con la realización de esta mesa de análisis, la Universidad de las Américas Puebla cumplió con su objetivo de desarrollar un espacio de discusión y construcción de una ciudadanía critica, informada y consiente de su derecho al voto. Si estás interesado en las otras actividades que se van a realizar en el marco del programa “Elecciones en México y el mundo 2024: La democracia a prueba”, o si quieres conocer lo que se ha hecho hasta el momento en este tema, te invitamos a visitar el sitio web www.udlap.mx/elecciones2024/, en las redes sociales de la UDLAP en Facebook, X (antes Twitter) e Instagram.

