En Cuautlancingo trabajan con cronistas y especialistas en límites territoriales

Con el propósito de fortalecer la defensa histórica y territorial del municipio, el Presidente Municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, sostuvo una mesa de trabajo con cronistas, historiadores e investigadores especializados en la historia local, quienes compartieron información documental, antecedentes históricos y elementos de análisis relacionados con la evolución territorial de la demarcación.

Al respecto, el edil destacó la importancia de construir un expediente sólido, sustentado en fuentes históricas, documentos oficiales, mapas, decretos y testimonios que permitan respaldar la posición de Cuautlancingo en el análisis de los límites territoriales que actualmente se encuentran en discusión.

Asimismo, reconoció la disposición y el compromiso de los especialistas para aportar sus conocimientos en un tema de gran relevancia para la identidad, la historia y el futuro de Cuautlancingo, al tiempo de señalar que la participación de expertos permitirá enriquecer el trabajo técnico y jurídico que se realiza para brindar certeza territorial a los habitantes del municipio.

En el encuentro se analizaron documentos y antecedentes históricos relacionados con la conformación territorial de Cuautlancingo, así como referencias que dan cuenta de la evolución de sus límites a lo largo del tiempo.

Los asistentes coincidieron en la necesidad de continuar profundizando en la investigación y recopilación de evidencias que fortalezcan el sustento documental del expediente.

Con esta son tres mesas las que se han realizado para reunir información histórica, jurídica, técnica y cartográfica, así como para delinear la forma en que se trabajará de manera coordinada con los municipios de Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula, además de Coronango, en un ejercicio de gobernanza metropolitana.

El Presidente municipal informó que este ejercicio de diálogo continuará con la participación de urbanistas, especialistas en cartografía, académicos, abogados, representantes de instituciones educativas y otros actores con experiencia en la materia, a fin de generar una visión plural y sustentada que contribuya a alcanzar consensos en beneficio de la zona metropolitana y de los municipios involucrados.

Al encuentro asistieron los cronistas e historiadores Porfirio Muñoz Muñoz, Fabián Valdivia Pérez y Pedro Ramos Vázquez, además de distintos funcionarios del gobierno municipal.

Te recomendamos: