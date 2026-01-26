BUAP duplica número de patentes otorgadas por el IMPI

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) alcanzó un récord histórico al duplicar el número de patentes otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) durante 2025.

Mientras que en 2024 la institución había obtenido 17 patentes, este año la cifra se elevó a 33, lo que representa un crecimiento significativo en materia de innovación tecnológica.

Según el Dr. Martín Pérez Santos, encargado de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP, el número de solicitudes que la universidad presenta al IMPI es de aproximadamente 30 al año, y el proceso de otorgamiento puede tardar entre dos y cuatro años.

