COPARMEX Puebla propone incentivos a la formalidad laboral

“La formalidad laboral debe asumirse como un eje estratégico de seguridad pública, competitividad económica y desarrollo regional”, sostuvo la presidenta de COPARMEX Puebla, Beatriz Camacho, durante una mesa de trabajo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y los sectores productivos de la región, en la que se abordaron los retos estructurales del país en materia económica y de seguridad.

Durante su intervención, Beatriz Camacho expuso la relación directa entre la informalidad económica y los índices delictivos al advertir que la economía informal no solo representa un problema productivo, sino un riesgo para la gobernabilidad y la seguridad pública.

En este contexto, la presidenta del Centro Empresarial de Puebla destacó que “el acceso a un primer empleo formal funciona como una barrera efectiva frente al reclutamiento criminal, particularmente entre jóvenes y personas en condiciones de precariedad”. La formalidad, dijo, no solo garantiza un ingreso estable, sino que brinda identidad laboral, seguridad social e integración institucional, por lo que debe concebirse como una política preventiva de seguridad, y no únicamente como una variable del mercado laboral.

Ante este escenario, la presidenta de COPARMEX Puebla propuso la creación de un incentivo fiscal en el impuesto sobre nómina para el primer empleo formal generado por nuevos emprendimientos, con el objetivo de reducir el costo inicial de la formalidad, fomentar que los negocios nazcan formales, ampliar la base fiscal en el mediano plazo y disminuir las externalidades asociadas a la criminalidad.

“El enfoque es claro: dar de alta a los trabajadores en el Seguro Social como parte de las acciones en la prevención del delito, beneficiando al empleador a través de incentivos fiscales como el impuesto sobre la nómina en empresas de reciente creación”, finalizó Beatriz Camacho.

