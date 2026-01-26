Capturan a dos presuntos narcomenudistas en la Central de Abasto

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a dos presuntos narcomenudistas que operaban en la Central de Abasto y colonias aledañas, derivado del reforzamiento de las acciones de vigilancia en la capital.

Los detenidos son Clemente N., alias “El Clemen” y/o “Mu” de 24 años, así como Raúl N., alias “El Guajolote” de 30 años, quien cuenta con antecedentes penales como delitos contra la salud, cohecho, portación de arma de fuego sin licencia y portación ilegal de cartuchos exclusivos de las Fuerzas Armadas.

Esta intervención también permitió que las fuerzas federales y estatales inhibieran la distribución de más de 250 envoltorios que contenían metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana.

Durante el seguimiento del caso, los ahora detenidos ofrecieron dinero en efectivo a los uniformados estatales a cambio de obtener su libertad; sin embargo, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público por delitos contra la salud y cohecho.

