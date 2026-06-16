Dos egresados UDLAP obtienen beca de la Max Planck School

Cristina Carranco Villaseñor y Gilberto Tovar López, egresados de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), obtuvieron una beca de la Max Planck School of Photonics, que los ubica hasta el momento, como los únicos mexicanos que estudiarán una maestría en tecnologías ópticas avanzadas en la Friedrich-Alexander University of Erlangen-Núremberg, en Alemania.

Este importante logro académico reconoce la excelencia, preparación y potencial de Cristina y Gilberto, quienes para alcanzar la beca superaron un riguroso proceso de revisión de documentos, un examen escrito y una entrevista con profesores internacionales. De esa forma, ambos egresados de la Licenciatura en Física de la UDLAP serán estudiantes becados por la Max Planck School of Photonics, escuela de posgrado interdisciplinaria de primer nivel en Alemania, considerada una de las instituciones más prestigiosas a nivel internacional en el campo de la fotónica, disciplina clave para el desarrollo de tecnologías de comunicación, sensores, sistemas de imagen y computación cuántica.

Cabe comentar que esta beca les permitirá a los egresados de la UDLAP cursar la maestría en Tecnologías Ópticas Avanzadas, la cual les dará una formación especializada en fotónica y tecnologías emergentes, bajo la guía de investigadores líderes en instituciones alemanas de reconocido prestigio. “Durante los dos años que dura la maestría adquiriremos habilidades teóricas y prácticas para la tecnología óptica avanzada; además, podremos hacer internships en institutos afiliados a la Max Planck School of Photonics, como empresas e industrias”, explicó Cristina Carranco, quien, en su paso por la Universidad de las Américas Puebla, fue una estudiante del Programa de Honores de la UDLAP.

Una de las ventajas de esta beca es que los egresados de la UDLAP tendrán acceso directo a un doctorado, lo cual representa un reconocimiento tanto a sus méritos académicos como a la calidad educativa que distingue a la Universidad de las Américas Puebla, para la formación de profesionistas capaces de competir y destacar en escenarios globales. “El ser alumnos de la UDLAP nos dio muchas facilidades; por ejemplo, yo realicé un proyecto de investigación donde me di cuenta a dónde quiero enfocar mi vida científica y académica”, señaló Gilberto Tovar.

Con este logro, la Universidad de las Américas Puebla reafirma su presencia en el ámbito académico internacional y celebra que sus egresados continúen abriendo camino, como las nuevas generaciones de científicos mexicanos en las instituciones más prestigiosas del mundo.

Finalmente, Cristina y Gilberto agradecieron a la Universidad de las Américas Puebla por todos los conocimientos adquiridos y en especial al Dr. Wanderson Maia Pimenta, profesor del Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas de la UDLAP, quien les dio una de las cartas de recomendación.

Si te pareció interesante este logro de los egresados de la UDLAP y quieres saber más de la Licenciatura en Física que ellos cursaron, puedes visitar el sitio www.udlap.mx/ofertaacademica/Fisica, donde encontrarás el plan de estudios, acreditaciones, retos futuros, profesores y egresados que inspiran a las próximas generaciones.

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