UDLAP realiza concurso Three Minute Thesis 2026

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) realizó la fase eliminatoria del concurso Three Minute Thesis (3MT), una iniciativa académica internacional que desafía a estudiantes de doctorado a presentar sus investigaciones en solo 3 minutos con el apoyo de una sola diapositiva; el ganador de este concurso fue el proyecto de tesis sobre la revalorización de los insectos comestibles endémicos de México, para mostrar su potencial nutrimental y su uso como ingrediente.

En la fase eliminatoria de este concurso, organizado por la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión de la Universidad de las Américas Puebla, en atención a la convocatoria del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO) y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), los estudiantes de los doctorados de la UDLAP demostraron sus habilidades de comunicación y de síntesis de sus proyectos de tesis en los que se abordaron temas relacionados con innovación, ciencia, tecnología, humanidades y desarrollo social, siendo evaluados por un jurado especializado que consideró criterios como claridad, estructura del discurso, capacidad de síntesis y relevancia del proyecto presentado; aunque el reto principal estaba en que los ponentes debían dar sus propuestas en solo 3 minutos y sintetizar toda su información en una sola diapositiva, si por alguna razón superaban el tiempo, eran descalificados al momento.

“El objetivo del concurso es fomentar habilidades de comunicación, promover la reproducción del conocimiento y reforzar la pertinencia social de la investigación, al mismo tiempo, impulsa la confianza académica, incita a fortalecer el pensamiento crítico y contribuye a la formación de investigadores e investigadoras capaces de explicar con claridad por qué su tesis es relevante, qué problema aborda y qué aportaciones ofrece”, explicó el Dr. René Alejandro Lara Díaz, vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión de la UDLAP.

Tras haber escuchado las propuestas y hacer la deliberación pertinente, se dio el primer lugar a Eduardo Rafael Garrido Ortiz, estudiante del Doctorado en Ciencia de Alimentos, por su proyecto sobre la revalorización del gusano rojo y blanco de maguey. “Me siento muy feliz, desde el primer momento en que vi esta oportunidad para presentar nuestros trabajos de tesis, fui de los primeros en levantar la mano y busqué la manera de ensayar, de practicar, y creo que se ve reflejado mi trabajo”, expresó el estudiante de la UDLAP.

Por su parte, el Dr. Bernardo González-Aréchiga Ramírez-Wiella, secretario general de la FIMPES, felicitó a todos los participantes e informó que Rafael Garrido participará en la etapa nacional del concurso 3MT, a realizarse en Tijuana, Baja California; de ganar, avanzaría a la fase internacional para representar a México y la UDLAP, además de tener una estancia corta de investigación en la Universidad de Queensland.

Es así como, con actividades como este concurso, la UDLAP reafirma su compromiso con la excelencia académica, la formación integral de investigadores y el impulso a espacios que acerquen el conocimiento científico a la sociedad, mediante la oferta de programas de doctorado diseñados para formar investigadores de alto nivel con una profunda especialización en inteligencia artificial, análisis inteligente de datos y en cambio climático.

Para conocer más sobre los doctorados de la UDLAP en Ciencias del Agua, Educación, Ciencia de Alimentos, Biomedicina Molecular, Sistemas Inteligentes, Creación y Teorías de la Cultura, puede visitar el sitio: www.udlap.mx/doctorados/, así como solicitar información al teléfono 222 229 20 00, extensiones 2725 o 6005, al correo informes.doctorados@udlap.mx.

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