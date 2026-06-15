Arzobispo de Puebla celebra misa por su Jubileo de Oro

El Seminario Palafoxiano fue sede, por segunda ocasión, para conmemorar los 50 años de servicio sacerdotal del arzobispo de Puebla, monseñor Víctor Sánchez Espinosa.

En una concelebración eucarística, el líder de la Iglesia poblana estuvo cobijado por integrantes mayoritarios del Episcopado Mexicano, así como por decenas de sacerdotes, religiosas, seminaristas y fieles.

La Santa Misa contó con la asistencia de monseñor Joseph Spiteri, nuncio apostólico en México y representante del papa, además de los obispos auxiliares de Puebla y un bloque de 41 obispos procedentes de diversas diócesis de México.

Entre los obispos asistentes destacaron:

Felipe Pozos Lorenzini : Obispo de Ciudad Obregón, Sonora.

: Obispo de Ciudad Obregón, Sonora. Ramón Castro Castro : Obispo de Cuernavaca, Morelos.

: Obispo de Cuernavaca, Morelos. Eugenio Lira Rugarcía : Obispo de Matamoros, Tamaulipas.

: Obispo de Matamoros, Tamaulipas. Dagoberto Sosa Arriaga: Obispo de Tlapa, Guerrero.

Durante su homilía, el arzobispo de Puebla evocó el 6 de junio de 1976, fecha en la que fue ordenado e inició su andadura clerical.

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Al reflexionar sobre sus cinco décadas de ministerio, reconoció que el sacerdocio es una misión que se sostiene firmemente en la gracia divina y no en los méritos individuales.

“Doy gracias a Dios por haberme concedido el regalo inmerecido de la vocación. He tenido la oportunidad de ser presencia de Cristo para el pueblo santo de Dios y de acompañar a mis hermanos en sus alegrías y también en sus momentos de dificultad”, expresó.

Apuntó que en su caminar pastoral, como cualquier ser humano, pudo haber cometido errores, por lo que pidió perdón a aquellos fieles a quienes en su momento no logró acompañar de la manera idónea.

Sánchez Espinosa dedicó una parte de su mensaje a recordar a su familia como el núcleo donde se sembraron sus primeros valores cristianos, reconociendo de manera especial a sus padres y hermanos por robustecer su llamado desde la infancia.

De igual forma, externó su gratitud hacia los formadores que lo guiaron en el seminario y rindió un minuto de memoria para los sacerdotes ya fallecidos con los que compartió proyectos e ideales pastorales a favor de la Iglesia católica.

Esta fue la segunda celebración para conmemorar los 50 años sacerdotales de monseñor Víctor Sánchez Espinosa, pues la primera se llevó a cabo este domingo, con la presencia del gobernador Alejandro Armenta y diversos actores políticos de la entidad.

Editor: César A. García

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