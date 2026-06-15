Taylor Swift ingresa al Salón de la Fama de los Compositores

La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift volvió a marcar un momento histórico en su carrera al ser incorporada al Salón de la Fama de los Compositores, convirtiéndose en la mujer más joven en recibir este reconocimiento con 36 años.

Durante la ceremonia realizada en Nueva York, fue reconocida por su trayectoria como autora musical y por el impacto que han tenido sus composiciones dentro de la industria musical. La artista compartió un emotivo discurso en el que recordó el apoyo de su familia y el camino que recorrió desde sus inicios.

La intérprete de éxitos como “Love Story”, “Blank Space” y “All Too Well” comenzó su carrera como compositora desde muy joven, y su primer lanzamiento comercial, “Tim McGraw“, en 2006, fue uno de los puntos clave para cumplir con los requisitos de ingreso al prestigioso recinto.

Te puede interesar: Mueren Oliver Tree y Gaspi tras choque de helicópteros en Brasil

Con este reconocimiento, Taylor Swift se une a una lista de grandes figuras de la música y se convierte en la segunda persona más joven en lograr esta distinción, solo detrás de Stevie Wonder, quien ingresó a sus 32 años.

La ceremonia también reconoció a otros importantes compositores de la industria musical, destacando el valor de quienes crean las historias y emociones que llegan al público a través de las canciones.

Taylor Swift continúa ampliando su legado más allá de los escenarios, consolidándose como una de las compositoras más influyentes de su generación y dejando una nueva marca en la historia de la música.

Editor: Arturo Medina

Te recomendamos: