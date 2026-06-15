Mueren Oliver Tree y Gaspi tras choque de helicópteros en Brasil

El cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi perdieron la vida durante el choque de dos helicópteros registrado este 14 de junio en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo con los reportes de varios medios de comunicación, el accidente aéreo dejó un saldo total de seis personas fallecidas tras la colisión ocurrida alrededor de las 8:59 horas, tiempo local.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, informó que los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves involucradas en el percance aéreo.

Posteriormente, los rescatistas encontraron a una sexta víctima dentro del segundo helicóptero, el cual cayó aproximadamente a 100 metros de distancia respecto al primer punto de impacto.

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El vocero detalló que la fuerza de la colisión provocó que múltiples fragmentos de las aeronaves salieran proyectados hacia edificios residenciales y comerciales en las inmediaciones de la zona.

Además, uno de los helicópteros se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado, donde el fuego destruyó cerca de 20 automóviles eléctricos antes de ser controlado por bomberos.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, señaló que las labores de emergencia continuaban para remover restos de las aeronaves y de los vehículos afectados por el incendio.

Según información del vuelo, entre las víctimas figuran Gaspar Prim, Oliver Tree, Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves, aunque autoridades aún no confirman oficialmente las identidades.

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