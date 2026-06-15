EU e Irán llegan a “un acuerdo”; reabren el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que alcanzó un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de conflicto en la región de Medio Oriente.

Mediante una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense informó que, como parte del acuerdo, autorizó el levantamiento inmediato del bloqueo naval impuesto sobre puertos iraníes.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”, escribió sin ofrecer mayores detalles sobre el pacto alcanzado.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó la existencia del acuerdo de paz y adelantó que la firma oficial entre ambas partes ocurrirá el próximo 19 de junio en Suiza.

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Detalló que Estados Unidos e Irán acordaron el cese inmediato y permanente de operaciones militares en todos los frentes, incluido el territorio del Líbano, tras meses de enfrentamientos armados.

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, después de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní y sus principales aliados regionales.

Tras la muerte del líder supremo Alí Jameneí, Irán respondió con ataques contra Israel y países con bases estadounidenses, además de bloquear el estrecho de Ormuz durante los últimos meses.

El cierre del estrecho provocó afectaciones económicas internacionales debido a que por esa vía marítima transita alrededor del 20 por ciento del petróleo comercializado en todo el mundo.

Editor: César A. García

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