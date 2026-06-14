Ataque armado contra familia deja cuatro muertos en CDMX

Una agresión a balazos contra una familia dejó cuatro personas muertas y dos menores lesionados al interior de una vivienda ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que los hechos ocurrieron en un domicilio localizado en la colonia Santa María Malinalco durante la madrugada del 14 de junio.

De acuerdo con el reporte oficial, operadores del C2 Poniente alertaron sobre una persona lesionada dentro de la vivienda, por lo que policías capitalinos acudieron inmediatamente al lugar.

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Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a cuatro personas sin vida, mientras que dos menores de edad presentaban lesiones provocadas por disparos de arma de fuego dentro del inmueble.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado sobre personas detenidas relacionadas con la agresión ni sobre el posible móvil del ataque registrado en la alcaldía Azcapotzalco.

Por su parte, vecinos de la zona señalaron ante autoridades que la familia atacada tenía poco tiempo de haberse mudado al domicilio donde ocurrió la agresión durante la madrugada del domingo.

#TarjetaInformativa l Efectivos de la #SSC tomaron conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego al interior de un domicilio, en calles de la alcaldía @AzcapotzalcoMx, donde cuatro personas perdieron la vida y dos menores de edad resultaron lesionadas.



Los… pic.twitter.com/7MgZUulfNt — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 14, 2026

Editor: César A. García

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