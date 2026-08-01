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Cabildo de Puebla avala lineamientos para fortalecer gestión municipal

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Foto: Cabildo de Puebla.

Durante la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Pepe Chedraui, el grupo edilicio aprobó diversos lineamientos en favor del bienestar de las y los poblanos.

En primera instancia, se aprobó por unanimidad el Dictamen por virtud del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal.

Se aprobó por unanimidad el Dictamen por el que se expide el Reglamento Interior del Comité Municipal de Adquisiciones del Municipio de Puebla en Materia de Concesiones, y se autoriza la integración e instalación del Comité Municipal de Adquisiciones, del Municipio de Puebla en materia de concesiones.

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