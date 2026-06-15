Alejandro Rebollar, nuevo director de la Facultad de Derecho BUAP

En el Cuarto Informe de Labores de Georgina Tenorio Martínez como directora de la Facultad de Derecho de la BUAP, la rectora Lilia Cedillo Ramírez reconoció la calidad educativa de esta facultad, su vinculación con la sociedad, los posgrados con estándares altos de calidad, sus docentes en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en cuerpos académicos, con perfil Prodep y en el Padrón de Investigadores de la institución.

Tras tomar protesta a Alejandro Adrián Rebollar Mier, director electo para el periodo 2026-2030, la rectora se comprometió a acompañarlo en su gestión para fortalecer la labor académica, de investigación y extensión de la cultura.

El nuevo titular agradeció a la comunidad de la facultad por la confianza para dirigirla en los próximos años y posicionarla como una de las más importantes de la universidad, fortalecer la formación de los estudiantes y su incorporación al mercado laboral, entre otras acciones.

En su informe, Georgina Tenorio Martínez destacó la creación de la Unidad de Género, la capacitación del personal docente y administrativo, la firma de convenios con diversos municipios para realizar jornadas jurídicas, la ampliación de las opciones formativas, la actualización de programas y asignaturas, el fortalecimiento del programa de tutorías y la reacreditación de los posgrados en el Sistema Nacional de Posgrados, con clasificación 1.

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