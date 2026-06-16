Morena pide mesura a Nayeli Salvatori en casos polémicos

La dirigencia de Morena en Puebla pidió a la diputada local, Nayeli Salvatori Bojalil, conocer a fondo el contexto y los elementos que integran los hechos antes de involucrarse públicamente en casos polémicos.

El pronunciamiento ocurre luego de que la legisladora morenista realizara una entrevista a Ariana N., la ciudadana que fue detenida el pasado jueves 11 de junio en las inmediaciones del Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula y víctima de presunto abuso policial.

En conferencia de prensa, el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) fue cuestionado sobre la postura y la intervención mediática de Salvatori Bojalil en el conflicto que se volvió viral en las plataformas digitales.

Al respecto, el vocero del partido, Agustín Guerrero Castillo, señaló que, aunque la intención de respaldar a una posible víctima puede ser buena, los servidores públicos tienen la obligación de guardar mesura y conocer todo el contexto.

Admitió que la conductora circulaba con un evidente grado de intoxicación alcohólica, una conducta que encuadraba en una falta administrativa y que sí justificaba la intervención de los elementos de seguridad.

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“En el caso de nuestra diputada, le haríamos una recomendación de conocer todo el contexto, a conocer todos los elementos que están en estos hechos; hoy sabemos, por ejemplo, que la persona que es detenida venía en estado inconveniente, que había chocado con unos macetones”, expresó.

Sin embargo, el problema escaló cuando luego la diputada Nay Salvatori difundió un video donde entrevista a la mujer afectada.

La implicada acusó formalmente que la actuación de la policía de San Andrés Cholula careció de sustento legal y sostuvo que el operativo policiaco violó sus derechos fundamentales frente a sus hijos menores de edad.

A la par, Agustín Guerrero manifestó que en los mismos materiales audiovisuales que circulan en la red se puede apreciar un posible uso excesivo de la fuerza pública por parte de la corporación local.

Por ello, el vocero del partido exigió que se abran los canales institucionales correspondientes para esclarecer el actuar policial y la posterior difusión de los materiales que forman parte de la evidencia de los elementos de San Andrés Cholula.

Editor: César A. García

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