Rescatan con vida a dos trabajadores tras deslave en Atlixco

La mañana de este jueves, dos hombres fueron rescatados con vida tras quedar parcialmente sepultados por un deslave de tierra mientras realizaban trabajos de excavación en el panteón de Coyula, perteneciente al municipio de Atlixco.

Los primeros reportes señalan que ambos trabajadores quedaron atrapados de la parte inferior del cuerpo, pero permanecieron conscientes en todo momento, lo que permitió mantener comunicación con los equipos de emergencia durante las labores de rescate.

Te puede interesar: Choque de cuatro vehículos colapsa circulación en la Acatzingo–Xalapa

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y, tras varios minutos de trabajo, lograron liberar con vida a los dos hombres. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones que presentaban ni las causas que provocaron el deslave.

Por su parte, las autoridades de Atlixco continuaron con las labores en la zona para descartar riesgos y garantizar la seguridad del lugar.

Editor: César A. García

Te recomendamos: