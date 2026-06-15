Regidor pide intervención por personas en árboles de Los Héroes

El regidor morenista Leobardo Rodríguez Juárez opinó que se tienen que denunciar a las personas que vivían en las copas de los árboles en Los Héroes para que intervengan otras autoridades ante las sospechas de posibles delitos, ya que es probable que vuelvan.

En entrevista, también se pronunció por revisar el reglamento del Dormitorio Municipal para que puedan acudir a un espacio y no dormir en esas condiciones.

“Es importante que se haga la denuncia correspondiente porque, como hay señalamientos de que probablemente algunos de ellos comentan algún delito, ahí ya tienen que intervenir otras autoridades”, expresó.

Rodríguez Juárez consideró que hay que ser cuidadosos con el retiro de las personas en situación de calle, ya que también están en juego sus derechos humanos, y pidió que se respeten los protocolos para intervenir.

En este sentido, insistió en que los vecinos pueden denunciar para corroborar que es una acción reiterada, y así las autoridades municipales ofrezcan alternativas para estas personas en situación de calle.

Te puede interesar: Aprueban reglamento del Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda

Puso como ejemplo que pueden resguardarse en el Dormitorio Municipal, aunque admitió que solo sería de manera temporal.

Sin embargo, abrió la puerta a analizar si en algún momento se puede cambiar el reglamento para ser más flexibles en las reglas de estancia, y así evitar su presencia en las calles.

En este caso, afirmó que el DIF municipal, aunque se rija por reglamentos, suele ser flexible en los casos de personas en situación de calle.

El sábado pasado, un grupo de vecinos retiró, junto al Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a cuatro personas que vivían en las copas de los árboles, a quienes vincularon con presuntos robos en la zona.

Editor: César A. García

Te recomendamos: