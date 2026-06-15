Puebla lanza convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2026

Con el propósito de reconocer el talento, esfuerzo y compromiso de las juventudes poblanas, se presentó la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2026 “Vicente Suárez”, el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, a quienes destacan por su desarrollo humano, crecimiento profesional y contribución positiva a sus comunidades. La convocatoria está dirigida a personas de entre 12 y 29 años, quienes podrán participar de manera individual o grupal en nueve categorías.

Al respecto, el ejecutivo estatal destacó que las juventudes ocupan un lugar central en la estrategia de desarrollo de la entidad, mediante acciones que generan oportunidades, fortalecen su formación y promueven su participación en la transformación social. Asimismo, subrayó que se mantiene un trabajo permanente para impulsar el deporte a través de ligas y proyectos de béisbol, voleibol profesional, basquetbol, box, tenis de mesa, tiro con arco y fútbol, como parte de una estrategia de atención a las causas que favorece la inclusión, la convivencia y el bienestar de la población.

El gobernador Alejandro Armenta Mier adelantó que el próximo miércoles estará de visita en Puebla el director de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, para entregar infraestructura deportiva.

Durante el anuncio, la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, informó que la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de la Juventud para declarar el 12 de agosto como Día Estatal de la Juventud, en concordancia con la fecha reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Para fortalecer el desarrollo integral de las nuevas generaciones, el Premio Estatal de la Juventud llevará el nombre de “Vicente Suárez”, en honor al joven poblano que forma parte de los Niños Héroes. Las y los interesados podrán participar en nueve categorías relacionadas con los ámbitos académico, tecnológico, económico, cultural, social y ambiental. Cada categoría otorgará un premio de 50 mil pesos al ganador, además de dos menciones honoríficas sin estímulo económico.

Además, se reconoció el respaldo permanente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y de su director, Rommel Pacheco, para consolidar proyectos que acercan la actividad física a más poblanas y poblanos. Estas acciones reflejan el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador Alejandro Armenta Mier con las juventudes y el deporte. En este marco, la entidad impulsa convenios para los Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM), con una inversión de 800 mil pesos destinada a promover el deporte social, fomentar hábitos saludables, fortalecer la inclusión y capacitar al personal deportivo.

A través del programa “Ponte Pila”, con una inversión de un millón de pesos, se realizan cinco actividades masivas: la Clase Nacional de Defensa Personal, realizada en marzo; Diamantes de Paz, Clase Nacional de Béisbol y Softbol, celebrada en abril; la Clase Nacional de Box “Puños de Transformación 2026”, programada para el 16 de agosto; la Clase Nacional de minibaloncesto por la Paz “¡Ponte Pila!, Bota y Encesta”, prevista para el 27 de septiembre; y la Carrera Nacional Familiar “México por la Paz”, que tendrá lugar el 22 de noviembre. Estas acciones refrendan el trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal para consolidar al deporte como una herramienta de bienestar, inclusión y transformación social.

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