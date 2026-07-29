Egresado UDLAP participa en evento global de emprendedores

Ramiro González Cruz, egresado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), participó en la Entrepreneurial Experience 2026 realizada en Madrid, España, una academia de nivel internacional de educación experiencial diseñada para impulsar la formación de emprendedores de alto impacto y fortalecer habilidades de liderazgo, innovación y creación de empresas con alcance global.

Este programa de formación intensiva es una iniciativa impulsada por TrepCamp y el Banco Santander e Iberoamerican Technology Foundation, diseñado para impulsar el desarrollo de emprendedores por medio de una metodología práctica que combina mentorías, talleres, conferencias y trabajo colaborativo con especialistas, empresarios e innovadores de diferentes países; de esa forma, a lo largo de nueve días los participantes desarrollaron competencias estratégicas para identificar oportunidades de negocio, diseñar soluciones innovadoras y liderar proyectos con una visión internacional.

La participación del Mtro. Ramiro González en esta academia, giró en torno a que tuvo la oportunidad de convivir con jóvenes líderes, emprendedores y agentes de cambio provenientes de distintas partes del mundo. “Durante esta formación nos dieron habilidades de networking, innovación, propósito de negocio, perseverancia, toma de decisiones y ejecución; entonces es un programa sumamente enriquecedor, porque te ayuda a abrirte en el mundo empresarial”, explicó el egresado de la Maestría en Dirección de Negocios de la UDLAP.

Asimismo, el Mtro. González Cruz expuso que los participantes de la Entrepreneurial Experience 2026 acudieron a un demo day con incubadoras de negocio de España, donde presentaron sus ideas para ser discutidas y enriquecidas con sugerencias. “Muchas veces no tenemos claridad hacia dónde vamos, esperamos a que nuestro negocio siga dándose a conocer o posicionándose solo, cuando en realidad mientras más hables de tu proyecto mayor será el posicionamiento en el mercado, entonces el networking es de suma importancia porque entre más gente conozcas más puedes ampliar el mercado”, expresó el egresado de la UDLAP.

Con este tipo de experiencias, los egresados UDLAP siguen demostrando su capacidad para destacar en escenarios internacionales, poniendo en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación universitaria, al tiempo que consolidan su compromiso con la innovación, el liderazgo y la generación de valor tanto para la sociedad, como para compañeros estudiantes, pues el Mtro. Ramiro González indicó que los jóvenes deben aprovechar cada oportunidad que se les presente, tanto de manera interna en la Universidad de las Américas Puebla como de manera externa.

Por su parte, la UDLAP reconoce y celebra la participación de sus egresados en programas de alcance internacional, que fortalecen su desarrollo profesional y contribuyen a la formación de líderes capaces de enfrentar retos de un entorno global cada vez más dinámicos, a través de la formación profesionistas competitivos a nivel global. Si te pareció interesante esta noticia y quieres conocer más de la Maestría en Dirección de Negocios de la UDLAP, puedes visitar el sitio www.udlap.mx/maestrias/direccion-de-negocios.

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