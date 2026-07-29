Emiten orden de aprehensión contra Evo Morales en Bolivia

La Fiscalía del departamento de Santa Cruz, en Bolivia, emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, como parte de una investigación relacionada con los bloqueos y protestas que afectaron al país durante varias semanas.

De acuerdo con las autoridades, la investigación contempla delitos como alzamiento armado contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentados contra los medios de transporte y los servicios públicos. El Ministerio de Gobierno y el Comité Cívico Pro Santa Cruz fueron quienes presentaron la denuncia.

Las autoridades señalaron que las acusaciones están relacionadas con los bloqueos de carreteras registrados durante mayo y junio, los cuales provocaron afectaciones económicas y complicaciones en el transporte de personas y mercancías.

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La Fiscalía considera que existen elementos suficientes para continuar con el proceso judicial, además, la medida también incluye a otras personas presuntamente involucradas en los hechos.

Hasta el momento, el expresidente Evo Morales sigue en libertad y no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la nueva orden de aprehensión. En ocasiones anteriores, el exmandatario ha rechazado las acusaciones en su contra y ha sostenido que los procesos judiciales tienen un trasfondo político.

El caso se desarrolla en un contexto de fuerte tensión política en Bolivia, donde continúan las diferencias entre diversos sectores sociales y políticos. Analistas consideran que este proceso podría influir en el panorama político del país y generar nuevas reacciones entre los seguidores y opositores del exmandatario.

Editor: Arturo Medina

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