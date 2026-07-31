España agilizará repatriaciones de migrantes marroquíes en Ceuta

El Gobierno de España anunció un paquete de medidas para hacer frente al incremento de la migración irregular en Ceuta, después de la llegada masiva de personas a la ciudad. Entre las principales acciones destaca el refuerzo de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de la ciudad.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que su administración “garantizará la seguridad de los vecinos y vecinas de Ceuta” mediante el incremento de efectivos policiales en las calles.

Además, anunció el despliegue de una barrera física de contención en el mar para facilitar la repatriación en frontera, una medida que, afirmó, se aplicará en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo.

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El Gobierno garantizará la seguridad de los vecinos y vecinas de Ceuta, intensificando la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las calles de la ciudad.



Además, vamos a desplegar una barrera física de contención en el mar para facilitar la repatriación en frontera,… pic.twitter.com/Mj2LrcoBV9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

El mandatario también informó que se agilizarán los expedientes de repatriación de los migrantes que ingresaron de manera irregular al enclave, con el propósito de acelerar los procedimientos administrativos. Asimismo, reiteró que el Gobierno actuará con firmeza para recuperar el control de la situación en la frontera.

Finalmente, Pedro Sánchez señaló que España mantendrá la cooperación con Marruecos para seguir combatiendo a las “mafias” dedicadas al tráfico de seres humanos, al considerar que estas organizaciones son responsables de promover la migración irregular.

El presidente afirmó que la coordinación entre ambos países será fundamental para reforzar la seguridad fronteriza y hacer frente a este fenómeno migratorio.

La policía de Marruecos dejó fluir pic.twitter.com/USLJISfIKY — 隊長 Aizen Sosuke (@AizenSosuke_T) July 31, 2026

Editor: Edgar Espinoza

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