Mueren siete personas en accidente de helicóptero en Argentina

Siete personas murieron el miércoles al estrellarse un helicóptero en la provincia argentina de San Juan, en el oeste del país, durante una capacitación para el combate de incendios forestales, informaron las autoridades.

La aeronave Bell 412 perdió contacto a las 10:26 de la mañana y se precipitó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, según un comunicado de la Agencia Federal de Emergencias (AFE). Otra aeronave que se encontraba en el área localizó el lugar del impacto y alertó a las autoridades, que desplegaron equipos de emergencia en el sitio.

El helicóptero se encontraba en San Juan para una capacitación y su destino final era la vecina provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal que ya consumió casi 900 hectáreas, según reportes de medios locales.

🚨🇦🇷 #UltimaHora | Tragedia en Argentina

Un helicóptero que participaba en una misión de capacitación y apoyo al combate de incendios forestales se estrelló en el parque provincial Ischigualasto, en San Juan.

Las autoridades confirmaron la muerte de sus siete ocupantes, entre… pic.twitter.com/pVSHtPqtEb — Flash 24/7 (@Flash_24_7) July 29, 2026

Víctimas del accidente

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó en su cuenta de X que entre las víctimas se encuentran Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.

También fallecieron el piloto del helicóptero, Matías Valenzuela, y dos brigadistas de la AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también expresó sus condolencias por el “trágico accidente” y señaló que las víctimas “entregaron su vida en el cumplimiento del deber y en un acto de absoluta solidaridad”, publicó en X.

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