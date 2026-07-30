Fedrha Suriano impulsa reconocimiento a víctimas de daños ambientales

Con el objetivo de reconocer la calidad de víctima en materia ambiental y establecer con claridad quiénes pueden ser considerados como tales cuando se generen actos u omisiones que provoquen daño o deterioro al ecosistema o que contravengan la normativa, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar el artículo 199 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla.

Mediante la propuesta, la legisladora indica que se retoman criterios en el ámbito nacional y el internacional, en los que se reconoce que las afectaciones ambientales pueden impactar directamente en las personas, comunidades y pueblos que habitan en los ecosistemas afectados o que dependen de los servicios ambientales que éstos proporcionan.

“Reconocer expresamente esta condición en la legislación estatal permite fortalecer los mecanismos de protección ambiental, visibilizar a las personas y colectividades que resultan afectadas por el deterioro del entorno natural y consolidar un marco jurídico que permita atender de manera más efectiva las consecuencias sociales, ambientales y patrimoniales derivadas de dichas afectaciones”, precisa la legisladora en la propuesta.

En este sentido, la iniciativa indica que se reconocerá la calidad de víctima a toda persona física que, de manera individual o como integrante de una comunidad, resida en el ecosistema afectado o sea beneficiaria de los servicios ambientales que este presta, y que sufra un daño o menoscabo en su integridad física o patrimonial, con motivo de actos u omisiones que contravengan la normativa ambiental.

Asimismo, a los grupos, comunidades y pueblos indígenas o equiparables, que vean afectados sus derechos colectivos, bienes jurídicos comunes o el entorno natural necesario para su desarrollo y bienestar.

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