FIFA abre proceso contra Argentina por pancarta política y pelea

La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios integrantes de la selección por la exhibición de una pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras el triunfo sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial, así como por los incidentes ocurridos al término de la final ante España.

El expediente contra la AFA incluye posibles infracciones por manifestaciones políticas no deportivas, cánticos y gestos discriminatorios por parte de aficionados, retrasos en el inicio de partidos, incumplimiento de protocolos de seguridad y lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios encuentros de la selección argentina a lo largo del torneo.

La pancarta fue exhibida por los futbolistas argentinos tras vencer a Inglaterra 2-1 en la semifinal, disputada el 15 de julio, algo prohibido ya que el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA prohíbe utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva.

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Argentinos mostraron una pancarta que decía "Las Malvinas son argentinas" terminado el partido con Inglaterra. La FIFA tendría que sancionar hasta con la pérdida del partido a los argentinos, pero sabemos que no lo harán. Este mundial y Argentina son la vergüenza del mundo. pic.twitter.com/3eWzZmFSVB — Vision País Chile 📡 (@visionpaischile) July 15, 2026

Agresiones en la final

La FIFA también abrió procedimientos disciplinarios contra los futbolistas argentinos Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, así como contra Roberto Fabián Ayala, miembro del cuerpo técnico de Argentina, y el español Pablo Páez Gavira (Gavi), por los incidentes ocurridos tras el pitido final de la final del 19 de julio, en la que España derrotó a Argentina por 1-0.

Según el informe de la FIFA, Paredes enfrenta tres cargos por agresión, mientras que Molina enfrenta dos. Ambos jugadores también fueron acusados de conducta antideportiva. Ayala fue señalado por un cargo de agresión y Almada por conducta antideportiva. Gavi, quien intervino en defensa de un compañero español, enfrenta un cargo por el mismo concepto.

Los incidentes incluyeron agresiones físicas entre jugadores de ambas selecciones al término del encuentro. Entre los hechos documentados se encuentran un forcejeo de Paredes con Eric García, la intervención de Gavi para defender a su compañero y un golpe de Ayala a Dani Olmo.

🚨FIFA abre procedimientos disciplinarios contra Argentina tras el Mundial 2026 ⚽



La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas infracciones al Código Disciplinario durante la Copa Mundial de la FIFA… pic.twitter.com/cFMYGZ7cWN — Azucena Uresti (@azucenau) July 29, 2026

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