Riña entre pandillas deja un muerto en Atlixco

Un hombre perdió la vida luego de haber recibido ataques con arma blanca en el municipio de Atlixco, donde se informó que la confrontación fue debido a una riña entre pandillas.

La agresión originalmente ocurrió durante la noche del martes, cuando ambos grupos de pandilleros se enfrentaron en la calle Xochimilco de la comunidad de San Jerónimo Coyula.

En el transcurso de la noche, se informó que el hoy occiso recibió una puñalada, pero se negó a acudir a un hospital por miedo a tener que confrontar a las autoridades.

En su domicilio recibió atención por parte de sus familiares; no obstante, la madrugada del miércoles se confirmó que perdió la vida.

Aunque sus familiares llamaron a emergencias, estos solo pudieron certificar su defunción; y se dio aviso a las autoridades ministeriales para desarrollar la carpeta de investigación e intentar dar con él o los involucrados.

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