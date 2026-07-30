Arranca construcción de conjunto habitacional Carmen Serdán en Puebla

Con el banderazo de inicio de la construcción del Conjunto Habitacional Carmen Serdán, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Puebla consolidan una política pública que coloca el derecho a la vivienda como eje del bienestar de las familias trabajadoras. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno de México, Edna Elena Vega Rangel, informó que el Programa Vivienda para el Bienestar nació con la meta de construir un millón de viviendas nuevas para personas de bajos ingresos; sin embargo, el alcance creció hasta 1.8 millones de acciones, al incorporar apoyos para el mejoramiento de vivienda y la regularización de la propiedad.

Precisó que más de 5.2 millones de créditos hipotecarios recibieron soluciones para reducir la carga financiera de las familias. En Puebla, la estrategia contempla casi 70 mil viviendas, resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, además del impulso a la certeza jurídica para quienes durante años carecieron de escrituras.

Por su parte, la vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), Jabnely Maldonado Meza, recordó que entre 1972 y 1992 el organismo construyó cientos de conjuntos habitacionales que forman parte de la historia de diversas ciudades del país. Explicó que durante el periodo neoliberal el Estado perdió esa facultad, pero con la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el FOVISSSTE recuperó su vocación social.

Destacó que el Programa Vivienda para el Bienestar garantiza el acceso a viviendas dignas para las y los trabajadores de menores ingresos, además de la reestructuración de créditos que se volvieron impagables y la certeza jurídica para la derechohabiencia. Subrayó que, gracias a la reforma publicada el 9 de abril del año pasado, el FOVISSSTE recuperó sus atribuciones para construir vivienda social después de 34 años. Añadió que cada conjunto habitacional llevará el nombre de una mujer destacada en la historia de México. En Puebla, el desarrollo recibirá el nombre de Carmen Serdán, como reconocimiento a su legado revolucionario y a su lucha por la democracia.

El gobernador Alejandro Armenta Mier recordó que el predio donde se edificará el Conjunto Habitacional Carmen Serdán con 512 viviendas, permaneció ocupado por comerciantes durante 25 años y que, tras su recuperación, gracias al diálogo gubernamental, hoy cumple un propósito social en beneficio de las y los trabajadores del Estado. Afirmó que la política de vivienda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo representa el humanismo mexicano en acción, al priorizar a quienes más lo necesitan mediante programas que fortalecen el patrimonio familiar y la justicia social.

En su intervención, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó que el instituto es una institución de bienestar integral que ofrece 22 prestaciones sociales para las y los trabajadores del Estado, entre ellas salud, pensiones, préstamos, estancias infantiles, servicios culturales, SuperISSSTE y vivienda. Señaló que durante el periodo neoliberal el FOVISSSTE dejó de construir vivienda para privilegiar un modelo orientado únicamente al mercado. Hoy, dijo, el organismo recupera su naturaleza social y vuelve a ser un instrumento para garantizar que las familias trabajadoras accedan a un hogar digno.

Durante el evento también se entregaron constancias de finiquito y liquidación de créditos a personas derechohabientes. Beneficiarias y beneficiarios como Margarita Rosales Pacheco, Ninfa Reyes Vázquez, Jessica Coronado Guzmán y Mario Alberto Rivera coincidieron en que la reducción de sus adeudos y la liquidación anticipada de sus créditos representan tranquilidad económica, mayor bienestar para sus familias y la oportunidad de invertir en el mejoramiento de sus viviendas.

Con esta acción, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado fortalecen el derecho humano a la vivienda, restituyen la función social del FOVISSSTE y consolidan una política de bienestar que brinda certeza patrimonial a miles de familias poblanas y mexicanas.

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