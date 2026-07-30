En Tlacuilotepec protestan por mala calidad en obra pública

La tarde de este miércoles, un grupo de pobladores de la comunidad de Teteloloya, perteneciente al municipio de Tlacuilotepec, realizó una manifestación en la que reprochó al presidente municipal, Alejandro Josué Guzmán García, la pésima calidad del material y los trabajos de cimentación de un muro de gaviones que comenzó a edificarse a orillas del río San Marcos.

Los pobladores, completamente molestos, llegaron a la presidencia municipal para tratar de dialogar con el edil, ya que aseguran que la cimentación no se ejecutó como inicialmente marcaba el proyecto. También encararon al subdirector de Obras Públicas, Agustín Vázquez Hernández, quien, con actitud burlona, se reía de los argumentos de los manifestantes.

El grupo de quejosos acusó que, a pesar de las observaciones, el personal a cargo del proyecto agilizó la construcción y tapó parte de la cimentación, lo que hoy impide comprobar sus dichos. Durante una supervisión en la que estuvo presente el delegado de Gobernación, Alfredo Barrón García, los afectados reclamaron al edil que los malos trabajos ponen en riesgo la vida de los pobladores en caso de alguna contingencia.

En el marco de la protesta, los pobladores exigieron que se inviertan recursos para la pronta reparación del puente colgante, ya que tras las lluvias del pasado mes de octubre del año pasado no se ha hecho nada y la población sufre más consecuencias.

De igual forma, los pobladores acusaron que el edil ha mencionado en sus discursos que a las localidades este año se reducirá la obra pública debido a que se realizan acciones para reparar los puentes devastados por la inundación de octubre de 2025. Sin embargo, advirtieron que el edil miente, dado que esas obras las realiza el gobierno federal.

Cabe señalar que Alejandro Josué Guzmán García enfrenta críticas, ya que desde hace casi 17 años el poder es heredado entre padres e hijos, sin que en ese tiempo se vea un progreso en el municipio.

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