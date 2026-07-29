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Ariadna Ayala reconoce a 45 elementos de la SSC Atlixco

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Foto: Ayuntamiento de Atlixco.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, entregó estímulos a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y reafirmó su compromiso con una corporación digna, honesta y cercana a la ciudadanía.

La entrega de estímulos fue encabezada por Ariadna Ayala, y se reconoció a los elementos que han sobresalido por su desempeño, vocación de servicio y resultados.

Durante la ceremonia, destacó que este reconocimiento representa mucho más que un documento, ya que simboliza un acto de justicia social para mujeres y hombres que, con profesionalismo y entrega, ponen el bienestar de la ciudadanía por encima de los intereses personales.

Los estímulos se entregaron a cuarenta y cinco elementos; de ellos, 31 policías, 6 elementos bomberos, 6 de vialidad y 2 radioperadores.

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