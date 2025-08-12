Ariadna Ayala entrega 5 mil paquetes escolares a nivel básico

Por cuarto año consecutivo, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inició la entrega de 5 mil paquetes escolares para niñas y niños de nivel básico, con el fin de reducir la desigualdad educativa y respaldar la economía de las familias.

En esta primera etapa, fueron beneficiadas colonias como Lomas Bella, Cerril, El Barreal, Atlixco 90, Los Llanos, Xalpatlaco, Vista Hermosa y Tizayuca. Cada paquete incluye mochila, libretas, colores, calculadora y útiles esenciales para un mejor desempeño escolar.

“La educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas”, afirmó la presidenta, Ariadna Ayala.

