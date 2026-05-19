Sheinbaum confirma visita de Felipe VI a México por Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la visita del rey Felipe VI a México en junio ocurrirá en un momento distinto de la relación bilateral tras el reconocimiento de abusos en la conquista.

El partido del Mundial de 2026 entre España y Uruguay se disputará el 26 de junio en Guadalajara, donde el monarca español confirmó su asistencia tras aceptar la invitación de la FIFA y Gianni Infantino.

Asimismo, la mandataria insistió en que México mantendrá su exigencia de reconocimiento histórico, basada en la dignidad y la grandeza de los pueblos originarios como principio de política exterior.

La Casa Real confirmó que Felipe VI envió una carta a Claudia Sheinbaum y a Gianni Infantino aceptando la invitación para el encuentro, mientras el Gobierno de México analiza una reunión formal.

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Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que recibió una carta del rey sobre su viaje y afirmó que su administración evalúa si sostendrá una reunión formal en el marco de la visita.

Asimismo, sostuvo que las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales nunca se rompieron, aunque reconoció diferencias de visión histórica y un acercamiento en el reconocimiento de abusos.

En este contexto, destacó avances en la normalización de la relación bilateral tras exposiciones culturales conjuntas en España y su reciente visita a Barcelona en una cumbre organizada por Pedro Sánchez.

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