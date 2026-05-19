Investigan intento de liberar al feminicida de Karla López Albert

El Consejo de la Judicatura inició una investigación administrativa por el intento de liberar a Manuel Forcelledo Nader, condenado por el feminicidio de Karla López Albert.

A través de un comunicado, el Poder Judicial de Puebla afirmó que el órgano de control interno ya realiza las diligencias correspondientes en el ámbito de sus atribuciones, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades a que haya lugar.

Lo anterior al señalar que el Consejo de la Judicatura supervisó de manera extraordinaria el Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, en la que afirmó que “se escuchó a las partes relacionadas con el proceso de una persona sentenciada por el delito de feminicidio y otros”.

“El Consejo de la Judicatura reitera que toda actuación jurisdiccional y administrativa debe apegarse estrictamente a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y responsabilidad institucional”, dice el escrito difundido este lunes.

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El órgano de control afirmó que se mantiene una política permanente de supervisión y cero tolerancia ante posibles irregularidades, lo que se ha traducido en investigaciones y sanciones contra personas servidoras judiciales cuando así lo determinan los procedimientos correspondientes.

“El Poder Judicial del Estado mantiene firme su compromiso con la vigilancia del actuar de las personas servidoras judiciales y con el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones de justicia”, agregan.

Hay que recordar que el juez Enrique Romero Razo fue señalado de dar instrucciones a su secretaria de acuerdos para liberar al feminicida condenado con prisión domiciliaria con medidas cautelares como firmas periódicas y un brazalete electrónico. Sin embargo, Romero Razo rechazó haber ordenado dicha liberación.

#ComunicadoPJ



El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla informa que, durante la visita de supervisión extraordinaria realizada los días 14 y 15 de mayo en el Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, se escuchó a las… pic.twitter.com/9FKS7AHIoT — Poder Judicial Puebla (@PodJudPue) May 19, 2026

Editor: César A. García

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