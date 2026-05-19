UNICREA será referente de innovación artística y cultural

La Universidad de Creación de las Artes y la Cultura (UNICREA) iniciará actividades académicas en agosto de 2026 con diplomados, técnicos superiores universitarios y licenciaturas especializadas, como parte de la estrategia del Gobierno del Estado para ampliar las oportunidades educativas y culturales de las juventudes poblanas.

El coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, precisó que el gobierno estatal fortalece el talento artístico y consolida a Puebla como referente nacional e internacional en el desarrollo de las artes y la cultura.

Explicó que en esta primera etapa se ofertarán dos diplomados en Dirección Musical Orquestal y Sistemas Escénicos, dos técnicos superiores universitarios en Museografía y Conservación Preventiva, así como Curaduría e Investigación para Exposiciones, además de cuatro licenciaturas en Gestión Cultural y Estudios Visuales, Conservación y Gestión de Acervos Patrimoniales, Dirección Cinematográfica y Documental, y Arte Dramático y Sistemas Escénicos.

Además, señaló que UNICREA contará mensualmente con talleres, conferencias y encuentros impartidos por artistas de trayectoria internacional, lo que fortalecerá la formación especializada de las y los estudiantes y proyectará a Puebla como un polo de innovación artística y cultural en coordinación con la política educativa y humanista.

Destacó que el proyecto contempla la intervención integral del ex Museo Internacional del Barroco, inmueble diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito, así como la construcción de dos nuevos edificios, un estacionamiento y un andador cultural único en México, para la exhibición de obras de artistas mexicanos de reconocimiento internacional.

Asimismo, el coordinador general de Gabinete subrayó que la decisión del Gobierno del Estado de concluir anticipadamente el esquema financiero relacionado con dicho recinto permitió recuperar un espacio que anteriormente representaba una carga económica cercana a los 14 mil millones de pesos para Puebla, transformándolo ahora en un complejo educativo y cultural accesible para las y los poblanos.

José Luis García Parra agregó que, mientras concluye la construcción del nuevo campus previsto para ampliar su capacidad en agosto de 2027, las actividades académicas iniciarán temporalmente en espacios habilitados dentro del recinto cultural y con apoyo de instituciones educativas de la zona de Angelópolis.

García Parra concluyó al señalar que el inicio de actividades académicas será durante la primera semana de agosto de 2026.

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