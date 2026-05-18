Armenta impulsa programa de mecanización agrícola en Acatzingo

Para combatir la pobreza alimentaria y aumentar la productividad del campo poblano, el Gobierno del Estado de Puebla impulsa un histórico programa de mecanización y tecnificación agrícola que beneficia a miles de productoras y productores, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al realizar una gira de trabajo por el municipio de Acatzingo.

Ante más de 3 mil habitantes de Acatzingo y de la región, Armenta Mier recordó que en 2026 el Gobierno del Estado pasará de 750 a mil 800 equipos agrícolas entre tractores, drones, sembradoras, cosechadoras y alzadoras de caña, con la meta de sembrar 200 mil hectáreas este año y 350 mil durante 2027. Además, resaltó que los drones agrícolas permiten fumigar una hectárea en una hora, lo que fortalece la eficiencia y competitividad de las y los productores poblanos.

En este contexto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que Acatzingo cuenta con más de 10 mil hectáreas sembradas y una producción anual superior a 776 millones de pesos, lo que convierte a la región en un polo agroalimentario estratégico para Puebla y el país.

Como parte de los apoyos entregados, se distribuyeron 400 incentivos equivalentes a 2 mil 800 sacos de fertilizante para granos básicos y frijol, además de 127 apoyos económicos por 804 mil pesos para productores afectados por granizadas en Los Reyes de Juárez y Oriental.

Por su parte, la presidenta del Patronato del sistema estatal DIF, Ceci Arellano entregó junto al gobernador Alejandro Armenta Mier, sillas de ruedas y apoyos alimentarios en beneficio de personas con discapacidad y familias.

En el marco de la jornada también se entregaron constancias y apoyos del programa de Obra Comunitaria y recursos para la rehabilitación de instituciones educativas. Cabe mencionar que durante este año se destinarán mil 500 millones de pesos para obra comunitaria administrada directamente por comités ciudadanos integrados mayoritariamente por mujeres, además de ampliar el respaldo a 2 mil escuelas poblanas.

Durante el evento, habitantes y beneficiarios expresaron su reconocimiento a las acciones emprendidas por la administración estatal. Orilia Campos López, representante del preescolar “Las Abejitas” de Tepeyahualco, agradeció el apoyo para construir una barda perimetral que fortalecerá la seguridad de niñas y niños; Sarahí Aquino destacó el respaldo inmediato para impulsar actividades musicales en beneficio de la niñez. Mientras que Fermín Ortega, originario de la Junta Auxiliar de San Sebastián Teteles, agradeció el apoyo del tractor en beneficio de las y los productores.

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