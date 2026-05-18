Laura Artemisa se reúne con Red de Justicia en Granjas del Sur

“Me siento muy contenta de estar entre tantas mujeres, porque aquí, unidas, construimos el futuro de Puebla, me enorgullece saber que caminamos juntas, que cada paso que damos vale porque no es sencillo avanzar en un mundo que quiere seguir cuestionando si una mujer tiene o no la capacidad de estar al frente de cualquier responsabilidad”, aseguró la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, durante un encuentro con integrantes de la Red de Justicia por un Derecho de Equidad en la Colonia Granjas del Sur.

Laura Artemisa García subrayó que las mujeres continúan transformando el estado de Puebla, que su liderazgo es hoy una realidad que impacta directamente en las familias “y seguiremos trabajando de la mano de todas ustedes por el bienestar de nuestro estado, por el bienestar de Puebla capital, porque es tiempo de mujeres y seguiremos tomando las mejores decisiones para nuestra sociedad”, afirmó.

Durante su mensaje la secretaria de Bienestar indicó que la participación femenina no solo fortalece la vida comunitaria, sino que también abre espacios de justicia y equidad en un entorno históricamente adverso. La presencia de mujeres en la toma de decisiones se convierte en un motor de transformación social y en un símbolo de esperanza para las nuevas generaciones.

Con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, centrada en el empoderamiento de las mujeres, así como el compromiso del gobernador Alejandro Armenta con el bienestar y la justicia social, se fortalece la construcción de una sociedad más equitativa.

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