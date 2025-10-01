Inicia Lechetón con meta de 50 mil litros para familias vulnerables

El Gobierno del Estado de Puebla, en coordinación con el Congreso local, puso en marcha el primer Lechetón con Causa 2025 con una donación simbólica de un millón de pesos y el objetivo de recolectar 50 mil litros de leche para familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, alineada con los objetivos de la Agenda 2030, busca erradicar el hambre y garantizar una alimentación digna en la entidad.

Durante el acto inaugural celebrado en el Congreso del Estado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Artemisa García Chávez, destacó la colaboración entre poderes y niveles de gobierno, señalando que “cada litro de leche es una muestra de que en Puebla nadie está solo“. El gobierno de Alejandro Armenta reiteró que la justicia social y la nutrición infantil constituyen prioridades de su administración, en sintonía con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Víctor Hugo Pérez Rojas, gerente nacional del programa Leche para el Bienestar, anunció que Puebla contará con tres nuevos centros de acopio en Libres, Tecamachalco y Coronango, además del proyecto para instalar una planta industrializadora de leche. Precisó que la leche distribuida está fortificada, cuenta con certificación de calidad y se comercializa a precios subsidiados para garantizar su accesibilidad.

Gabriela Sánchez, secretaria de Deporte y Juventud, enfatizó que “la leche no es un lujo, sino un alimento esencial para el desarrollo físico y cognitivo”, subrayando que garantizar su acceso equivale a asegurar oportunidades, salud y futuro para la niñez y juventud poblana.

Iliana Paola Ruiz García, titular del programa Leche para el Bienestar, agradeció el respaldo institucional que hace posible esta primera edición del Lechetón con Causa, cuyo propósito es “movilizar corazones solidarios” para alcanzar la meta de 50 mil litros.

