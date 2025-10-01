BUAP se mantiene en calma tras amenaza en Facultad de Computación

Tras la amenaza de un posible atentado en la Facultad de Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), directivos informaron que la institución mantiene actividades de manera normal y realizaron un llamado a la paz y a la no violencia dentro de la comunidad universitaria.

Jorge Avelino Solís, coordinador general de Participación y Desarrollo Estudiantil, señaló que la BUAP, más allá de ser un espacio de formación académica, es también un lugar de respeto entre ideologías, por lo que ya se trabaja en fortalecer una cultura de paz al interior de la institución.

Ante la difusión de mensajes en redes sociales, el funcionario exhortó a la calma y al diálogo efectivo para evitar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de estudiantes y docentes.

Por su parte, la rectora solicitó reforzar la seguridad de los universitarios, motivo por el cual se implementaron diversos protocolos de prevención y vigilancia. Además, en coordinación con la Policía Cibernética, se realizan investigaciones para identificar a la persona responsable de lanzar las amenazas en redes sociales.

Las clases transcurren con normalidad, mientras que elementos de seguridad realizan rondines y permanecen en los accesos de Ciudad Universitaria con el objetivo de garantizar un entorno seguro para los estudiantes.

#Seguridad 🚨 Tras la amenaza de un posible atentado en la facultad de computación, directivos de la BUAP señalaron que la universidad está trabajando de manera normal y hace un llamado a la paz y no violencia, por lo que ya se realizan las investigaciones pertinentes para saber… pic.twitter.com/c2KlcSiDQF — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 1, 2025

Te recomendamos: