Omar García acusa a Morena de usar comités seccionales para revertir descontento social

El diputado de la Ciudad de México del PRI, Omar García Loria, criticó la conformación de comités seccionales en Morena, al considerar que es una estrategia para revertir el descontento social que existe debido a sus malos resultados como gobierno.

Durante su visita a Puebla este miércoles, opinó que los morenistas están enviando un mensaje de desesperación, ya que están perdiendo el apoyo ciudadano actualmente.

Apuntó que los gobiernos morenistas se han visto rebasados por temas de inseguridad, corrupción y la continuidad del huachicol en diferentes modalidades.

En ese sentido, consideró que su única alternativa fue proceder con la integración de los llamados comités seccionales, como una medida para simular cercanía con la gente.

“Morena está preocupado, sabes que ya no tienen una figura como la del expresidente, por lo que le están pidiendo a su gente que ya no va a ser tan fácil salir a ganar, tienen que ir en la calle”, comentó.

El presidente del Instituto “Jesús Reyes Heroles” afirmó que, a través de esas estructuras políticas, les harán creer que forman decisiones del partido, aunque no será así.

Tan sólo en Puebla, la dirigencia estatal de Morena conformará 2 mil 904 comités seccionales; una por cada sección electoral en el estado.

En otro tema, criticó que se utilice el programa de parquímetros como una medida recaudatoria en la capital poblana.

