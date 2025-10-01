No hay condiciones para nuevo “tarifazo” al agua: Laura Artemisa

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, aseguró que no hay condiciones para aprobar otro “tarifazo” al servicio de agua potable, como sucedió en la Legislatura pasada.

En entrevista, la coordinadora de la bancada de Morena insistió en que implementarán distintas medidas para garantizar que la empresa Agua de Puebla brinde un buen servicio en la zona metropolitana, ante las múltiples quejas ciudadanas.

En ese sentido, indicó que no contemplan aprobar una nueva tabla de aumentos trimestrales en las tarifas de agua, como ocurrió en la LXI Legislatura.

Remarcó que, antes de pensar en incrementos que afectarían el bolsillo de los poblanos, es necesario obligar a la concesionaria a ofrecer servicio de calidad.

“No creo que el alza de cuotas podría ser una opción, mientras no haya mejoras en el servicio y no haya servicio para muchos ciudadanos”, comentó este miércoles.

Por lo anterior, apuntó que la prioridad es apegarse al convenio modificatorio que el Gobierno del Estado efectuó con la empresa privada, sobre los aspectos a mejorar.

Además, reiteró que las diputadas y diputados locales aprobaron comparecencias periódicas de los titulares de Agua de Puebla y Soapap, para que informen sobre el cumplimiento.

De la misma forma, analizan reformas a la Ley de Agua para aplicar sanciones a la concesionaria, en caso de continuar con las deficiencias en el abastecimiento.

