“Checo” Pérez hace primeras pruebas con Cadillac en el simulador

El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, inició su preparación para volver a los circuitos de la Fórmula 1, de Cadillac, la escudería estadounidense que hará su debut en el 2026. Por medio de las redes sociales, se presumió a “Checo” a bordo del simulador con el equipo de trabajo y sus compañeros.

En el video publicado, se ve al director de la escudería, Graeme Lowdon, en conjunto con todos los ingenieros responsables de cada área, observando al monoplaza virtual de Sergio, quien en una pantalla muestra que había chocado. El tapatío llegó a las instalaciones de Cadillac en Europa desde la semana pasada, en donde conoció a los integrantes del equipo que le ayudarán en la próxima temporada y, especialmente, conociendo los controles y comportamiento del auto.

Checo’s been putting in the laps at the GM Motorsports sim 🎮



Supported by our sim drivers: Simon, Pietro & Charlie 💪 pic.twitter.com/g8AdRsoMBQ — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 1, 2025

La función de los simuladores es que los pilotos puedan probar modificaciones, pistas y generar estrategias antes de las carreras, por lo que la presencia de “Checo”en las instalaciones son la muestra del compromiso por volver de la mejor manera después de un año de ausencia, y más, con el respaldo de un gigante de la automovilística como General Motors (GM Motorsports.

La vuelta de Pérez a un monoplaza todavía no está confirmada, pero parece que será en las próximas semanas. Lo que ya es un hecho es que su regreso oficial está previsto para el viernes 6 al domingo 8 de marzo de 2026, en el Gran Premio de Australia. Sin embargo, las pruebas finales previas a la temporada serán del 26 al 30 de enero en Barcelona, siendo la vez que veamos de nuevo al ídolo mexicano en el máximo circuito.

