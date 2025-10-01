Morena niega fracaso por afiliación de militantes en Puebla

La dirigencia de Morena en Puebla aseguró que la meta de llegar a un millón de militantes es parte de un compromiso que realizaron con el gobernador Alejandro Armenta Mier, por lo que no hay una fecha específica para alcanzarla.

En entrevista, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Olga Lucía Romero Garci-Crespo, negó que estén en riesgo de fracasar en la campaña masiva de afiliación que emprendieron para el 2025.

Apuntó que el objetivo inicial del partido, ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), es llegar a 552 mil militantes en la entidad poblana, antes de terminar el año.

Sin embargo, justificó que hicieron un compromiso individual con el gobernador Alejandro Armenta, para llegar al millón de afiliados.

En ese sentido, afirmó que la meta oficial se cumplirá de manera total en diciembre, ya que actualmente tienen 400 mil registros.

Además, indicó que no hay tiempo límite para llegar al millón de militantes, por lo que no habría problema si lo cumplen hasta los primeros meses de 2026.

“Hay una meta que tenemos que cumplir con nuestro gobernador, como el primer morenista de nuestro estado (…) el tema de que Puebla aporte un millón de votos a la afiliación sigue en marcha”, comentó.

Por su parte César Addi Hernández, coordinador territorial de afiliación, señaló que el procedimiento es tardado, debido a que los datos se validan ante el INE.

En ese sentido, rechazó las acusaciones realizadas por Pacto Social de Integración (PSI), sobre la supuesta duplicidad de 3 mil de sus militantes.

