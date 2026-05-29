En Tlachichuca, realizan el primer linchamiento en Puebla del 2026

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala confirmó que un hombre perdió la vida tras ser retenido y golpeado por habitantes del municipio de Tlachichuca, quienes lo acusaron de ingresar a una vivienda a robar.

En entrevista, el funcionario detalló que la noche del jueves entre 80 y 100 personas se congregaron para agredir al masculino, quien posteriormente fue rescatado por elementos de la Policía Municipal y Estatal.

Indicó que el hombre fue trasladado a un hospital, pero en el trayecto perdió la vida, por lo que la Fiscalía de Puebla será la encargada de determinar la causa exacta del fallecimiento.

#Puebla 🗣️ El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala confirmó la muerte de un hombre que fue retenido y golpeado por pobladores de Tlachichuca, convirtiéndose en el primer linchamiento del año en la entidad.



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/hBeYzVfxPa — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 29, 2026

El titular de Gobernación reconoció que en otros municipios, como Atlixco, se han registrado intentos de linchamiento, aunque indicó que no se habían consumado recientemente, por lo que este sería el primer caso en lo que va del año.

También subrayó que este tipo de actos constituyen un delito y deben ser investigados conforme a la ley, además descartó riesgos de ingobernabilidad en la región, ya que autoridades estatales dialogaron y atendieron la situación.

Editor: Renato León

Te recomendamos: