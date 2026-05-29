Presunto ladrón muere tras ser golpeado por vecinos en Tlachichuca

Un hombre murió la madrugada de este viernes tras ser golpeado la noche del jueves en el municipio de Tlachichuca, después de que vecinos lo detuvieron y golpearon al ser sorprendido robando en el interior de una vivienda.

Momentos de tensión, indignación y hartazgo social se vivieron en la colonia Rafael Ávila Camacho alrededor de las 21:45 horas, cuando vecinos y dueños de un domicilio sorprendieron presuntamente a un hombre junto con una mujer robando en el interior de una vivienda.

De acuerdo con versiones de los pobladores, el hombre conocido coloquialmente como “El Chito” fue descubierto al intentar llevarse algunas pertenencias, situación que alertó rápidamente a los habitantes de la zona, quienes cansados de los constantes hechos delictivos decidieron hacer justicia por su propia mano.

Los vecinos reaccionaron violentamente después de que el hombre, identificado como Andrés “N”, sacó un arma de fuego y comenzó a accionarla para defenderse. Sin embargo, los vecinos lograron quitarle el arma y golpearlo.

Aunque elementos policiacos arribaron al lugar, los habitantes señalaron que los uniformados no supieron actuar a tiempo para resguardar al hombre y evitar que la agresión continuara.

Según versiones extraoficiales, en lugar de priorizar la atención médica inmediata por las severas lesiones que presentaba, el hombre y la mujer fueron trasladados a la Casa de Justicia de Ciudad Serdán, donde finalmente el hombre no resistió la golpiza y perdió la vida. La situación también dejó daños en cuatro patrullas que los vecinos intentaron destruir.

Hasta el momento, el Concejo Municipal de Tlachichuca no ha dado una postura ante la situación. En la zona de la colonia Ávila Camacho se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad por parte de elementos de la policía estatal y de la Marina.

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