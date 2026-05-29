Congreso de Puebla abre diálogo sobre protección de datos digitales

El Congreso del Estado de Puebla, a través del diputado José Miguel Trujillo de Ita, en colaboración con la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Puebla, llevó a cabo la mesa de diálogo “Tu CURP, tus datos, tu responsabilidad”, un espacio de análisis y reflexión en torno a las recientes reformas relacionadas con la CURP digital y el uso de datos biométricos en México.

El encuentro reunió a autoridades, especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil, con el propósito de generar un diálogo plural sobre los alcances y retos de estas disposiciones.

Durante su intervención, el diputado José Miguel Trujillo destacó la importancia de abrir espacios de discusión pública sobre temas vinculados a la identidad digital, la protección de datos personales y la seguridad ciudadana.

Señaló que las recientes reformas permitirán contar, por primera vez, con una plataforma que facilitará a fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades competentes el acceso inmediato a información clave para la localización de personas desaparecidas y la atención de diversos delitos. Asimismo, subrayó que niñas, niños y adolescentes contarán con un registro que contribuirá a fortalecer su protección frente a casos de sustracción y desaparición.

En la mesa de diálogo participaron el presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Puebla, Roberto Reyes Aguilar; José González Cepeda, fiscal especializado en Secuestro y Extorsión; y el investigador de la BUAP, Armando Osorno Sánchez. Cada uno de los ponentes compartió perspectivas jurídicas, técnicas y sociales sobre la implementación de la CURP digital y el tratamiento de datos biométricos en el país.

Durante el conversatorio se abordaron temas relacionados con los desafíos en materia de protección de datos personales, derechos digitales, ciberseguridad e identidad ciudadana.

Los participantes coincidieron en la necesidad de garantizar mecanismos transparentes y seguros para el manejo de información sensible, así como fortalecer la confianza ciudadana mediante marcos normativos que salvaguarden los derechos humanos y la privacidad de las personas.

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